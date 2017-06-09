Щороку в Україні реєструється до 14 тисяч нових випадків зараження гепатитами - МОЗ

Щорічно в країні реєструється 11-14 тисяч нових випадків вірусних гепатитів. Як повідомили УНІАН у МОЗ, станом на початок 2016 року в Україні на обліку перебувало 67141 хворих), які потребують лікування (20258 – на гепатит В та 46883 – на гепатит С).

Читайте такожВ Україні немає достовірних даних щодо поширення гепатитів

Україна належить до країн із середньою поширеністю гепатитів. Однак, за результатами моніторингу груп ризику інфікування вірусом гепатиту С, захворюваність серед них значно перевищує середньосвітові показники та сягає 40-60% контингенту.

Як поінформували у МОЗ, днями Україну відвідали представники ВООЗ та CDC.

Місія оцінила ситуацію щодо поширення вірусних гепатитів в Україні. Експерти ознайомилися з вітчизняною системою збору епідемічних даних. Побували у Центрі медичної статистики та Українському центрі контролю та моніторингу захворювань, відвідали кафедру інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця та Центру громадського здоров’я МОЗ України.

За даними ВООЗ, понад 2 млрд осіб у світі інфіковані або перехворіли вірусними гепатитами різної етіології. Щорічно 2-3 мільйони осіб інфікуються та близько 120-170 мільйонів осіб хронічно інфіковані вірусом гепатиту С.