Процесу схуднення допоможуть рослини

Багато сказано вже про здорове харчування, про дієти, про продукти, тобто про все те, що допомагає нам позбавитися зайвої ваги.

Проте, цю розмову можна продовжувати, оскільки не всі секрети схуднення на сьогоднішній день розкриті.

Та мало тільки схуднути, адже треба додуматися при цьому ще й зберегти своє здоров`я.

Досягти позитивного результату в цьому питанні допоможуть свіжі овочі та фрукти, а також дикороси.

При ожирінні слід використовувати ті рослини,що мають послабляючу, жовчогінну та очищаючу дію.

Тому, всім людям, які страждають надмірною масою тіла, рекомендується в своє меню включати більшу кількість свіжих овочів.

Особливе місце в їх харчовому раціоні повинне бути відведене огіркам, кабачкам і баклажанам.

Молоді кабачки можна вживати навіть в сирому вигляді, при цьому не потрібно навіть видаляти з них насіння або знімати шкірку.

Нежирна клітковина цих овочів сприяє виведенню з організму шкідливих речовин, нормалізує роботу кишечника і створює відчуття насичення.

До малокалорійних відносяться й такі плоди, як кавуни та дині, а помідори відрізняються високим вмістом калію, що сприяє стимуляції водно-сольового обміну, який грає важливу роль в питанні оптимізації ваги.

Всі рослинні продукти потрібно переважно вживати в сирому вигляді, можна приготувати собі сирий «калієвий» суп, який дуже корисний при ожирінні.

До складу такого супу можуть увійти: морквяний сік, соки селери, петрушки і шпинату, узяті у в співвідношенні 7:1:2:3.

А ось ще рецепти рослинних засобів для схуднення:

1. Візьміть дві столових ложки подрібненої селери та залийте її джерельною водою, залиште настоятися на ніч, а вранці процідите настій.

Приймайте засіб по половині стакана три-чотири рази на день.

Цей засіб покращує обмін речовин в організмі та має сечогінну дію.

2. Змішайте в рівних частинах квітки ромашки, березові почки, трави безсмертника та звіробою, потім одну столову ложку одержаного збору залийте половиною літра кип`ятку, настоюйте протягом п`ятнадцяти хвилин і процідіть.

Приймайте настій по одній склянці вранці і ввечері, а після вечірнього прийому більше нічого не їжте і не пийте.

3. Приймайте по склянці соку белікочанної капусти в теплому вигляді, три рази на день за годину перед їжею.

4. Змішайте по п`ятнадцять грамів подрібненого кореня кульбаби, насіння петрушки, плоди фенхеля, листя м`яти перцевої, сорок грамів подрібненої трави жостеру.

Дві столових ложки одержаного трав`яного збору залийте двома стаканами кип`ятку і настоюйте тридцять-сорок хвилин, після чого настій процідите.

Випивайте цей настій вранці натщесерце.

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