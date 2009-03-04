Симптоми фіброміоми матки

Багато жінок, які страждають на фіброму матки, не відчувають ніяких симптомів і взагалі не потребують лікування. Разом з тим, виражені симптоми фіброми мають місце у кожної четвертої жінки дітородного віку. Вони залежать від розташування, розміру і кількості фібром.

Найбільш поширений симптом фіброми матки:

Рясна тривала кровотеча.

Може супроводжуватися больовими відчуттями і згустками крові.

Рясна кровотеча може привести до анемії. Аномальна кровотеча є основним симптомом фіброми матки, що вимагає медичної допомоги.

Біль або тиск у ділянці тазу.

Цей симптом може виникнути в результаті тиску фіброми на таз.

Біль в задній ділянці ніг.

Цей симптом фіброми матки пов`язаний з тиском фіброми на нерви у області тазу і ніг.

Тиск в сечовому міхурі

Цей симптом фіброми матки може викликати потребу в частому сечовипусканні, а також нетримання або затримку сечі.

Тиск в кишечнику

Може викликати закрепи і/або метеоризм. Добавки заліза для зменшення анемії, викликаної рясними кровотечами, можуть посилити закрепи.

Біль в нижній частині спини

Відчуття тиску або повноти в нижній частині живота

Збільшений живіт – може бути помилково приписаний збільшенню загальної ваги або вагітності.

Біль під час статевого акту.

Ще одним симптомом фіброми матки є порушення репродуктивної функції. Фіброма може привести до безпліддя або передчасних пологів.

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