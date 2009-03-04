Симптоми фіброміоми матки
Залежать від розташування та розмірів
Багато жінок, які страждають на фіброму матки, не відчувають ніяких симптомів і взагалі не потребують лікування. Разом з тим, виражені симптоми фіброми мають місце у кожної четвертої жінки дітородного віку. Вони залежать від розташування, розміру і кількості фібром.
Найбільш поширений симптом фіброми матки:
Рясна тривала кровотеча.
Може супроводжуватися больовими відчуттями і згустками крові.
Рясна кровотеча може привести до анемії. Аномальна кровотеча є основним симптомом фіброми матки, що вимагає медичної допомоги.
Біль або тиск у ділянці тазу.
Цей симптом може виникнути в результаті тиску фіброми на таз.
Біль в задній ділянці ніг.
Цей симптом фіброми матки пов`язаний з тиском фіброми на нерви у області тазу і ніг.
Тиск в сечовому міхурі
Цей симптом фіброми матки може викликати потребу в частому сечовипусканні, а також нетримання або затримку сечі.
Тиск в кишечнику
Може викликати закрепи і/або метеоризм. Добавки заліза для зменшення анемії, викликаної рясними кровотечами, можуть посилити закрепи.
Біль в нижній частині спини
Відчуття тиску або повноти в нижній частині живота
Збільшений живіт – може бути помилково приписаний збільшенню загальної ваги або вагітності.
Біль під час статевого акту.
Ще одним симптомом фіброми матки є порушення репродуктивної функції. Фіброма може привести до безпліддя або передчасних пологів.