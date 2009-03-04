Влада Житомирщини просить виділити кошти на безкоштовні ліки "чорнобильцям"

Влада Житомирської області просить уряд виділити 674 млн. грн. на забезпечення громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, безкоштовними ліками.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Житомирської облдержадміністрації.

За словами заступника голови Житомирської ОДА Миколи ЧЕРНЕНКА, "на Житомирщині для забезпечення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС безплатними ліками необхідно 674 млн. грн.".

"Після аварії на ЧАЕС значно збільшився рівень захворюваності жителів радіаційно забруднених територій на патологію органів дихання, серцево-судинної та ендокринної систем, шлунково-кишкового тракту та щитовидної залози. Особливо турбує зростання онкологічних захворювань різних систем організму", - зазначив заступник губернатора.

М.ЧЕРНЕНКО підкреслив, що минулого року на забезпечення громадян області безкоштовними ліками було направлено 10,5 млн. грн.

"Це означає, що на кожного постраждалого у середньому на рік припадало 29 гривень. За нашими розрахунками, для вирішення проблеми надання медичної допомоги «чорнобильцям» потрібно значно більше коштів - цьогріч – 674 млн. грн., на 2010 рік – 713 млн. грн., на 2011 рік – 748 млн. грн. та на 2012 рік – 782 млн. грн. Ми направили ці дані до відповідних центральних органів і сподіваємося, що наші пропозиції будуть враховані», - підкреслив М.ЧЕРНЕНКО.

Заступник губернатора Житомирської області наголосив також на необхідності відкриття диспансерних відділень для надання медичної допомоги постраждалому населенню та впровадження нових технологій лікування постраждалих.

Довідка УНІАН. В Житомирській області проживає 323 тис. постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, серед них – 69 тис. дітей. Значна частина «чорнобильців» мешкає в сільській місцевості на забруднених територіях.