Парубій сподівається на "менш емоційне" ухвалення закону щодо фінгарантій надання медичних послуг

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сподівається на "менш емоційне" ухвалення закону про фінансові гарантії надання медичних послуг.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю каналу "Рада".

Говорячи про медичну реформу, спікер зауважив, що ухвалення в першому читанні проекту закону "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (№6327) дало старт медичній реформі.

"Це дає зараз грунт і підстави вже для обговорення... І до другого читання ми вже зможемо і вносити поправки, і вести дискусії і з експертними середовищами, і з громадськими середовищами, і звичайно, поміж депутатів", - зауважив Парубій.

Він висловив сподівання, що до другого читання закону вдасться його опрацювати настільки, "аби ми змогли його прийняти з меншими емоціями і з меншими дискусіями в залі".

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний номер 6327), що входить до пакету законопроектів щодо медичної реформи.

Парламентські фракції «Батьківщина» та Радикальної партії наполягали на переголосуванні цього законопроекту, оскільки на їхню думку, документ приймався шляхом неперсонального голосування.