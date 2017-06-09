Литва у цьому році прийме на реабілітацію 50 поранених українських воїнів АТО – Грібаускайте

Литва у 2017 році прийме на реабілітацію 50 поранених українських воїнів антитерористичної операції.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 9 червня у Харкові після відкриття Днів Литви в Україні сказала президент Литви Даля Грібаускайте.

«Ми будемо продовжувати цю програму (реабілітацію українських військовослужбовців — УНІАН). Для нас дуже важливо не тільки у військовому плані допомагати Україні, але також лікувати та реабілітувати ваших військових, особливо тих, які на фронті були. Це не так багато людей. Але все-таки ми пишаємося, що наші люди приймають ваших військових як своїх синів», - сказала вона.

За словами Грібаускайте, у 2017 році в Литві вже пройшли курс реабілітації 22 українських військовослужбовця, до кінця року їх кількість збільшиться до 50.

«Ми будемо допомагати і гуманітарно, і військово», - підкреслила вона.

Нагадаємо, після зустрічі с президентом України Петром Порошенком Грібаускайте у супроводі голови Харківської Ода Юлії Світличної приїхала у центральний парк культури та відпочинку, де взяла участь у церемонії відкриття Днів Литви в Україні, зокрема, оглянула ярмарок, на якому виставлені традиційні литовські вироби.