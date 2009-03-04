Рекламне обличчя сигарет Winston помер від раку гортані

Рекламне обличчя виробника сигарет Winston Алан Ландерс помер у віці 68 років від раку гортані у п`ятницю в своєму будинку у Флориді, повідомила його племінниця, Робін Левін КАРНС.

Після багатьох років куріння А.Ландерс подав на компанію-роботодавця до суду за спричинення шкоди його здоров`ю.

А.Ландерс почав курити ще дитиною. Коли він став моделлю, куріння було умовою його контракту з компанією - він був «Winston Man», проте пізніше почав відчувати серйозні проблеми зі здоров`ям, зазначає «Газета.ру».