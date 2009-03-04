Якщо хилить на сон удень, перевірте серце

Літні люди, які люблять подрімати протягом дня, повинні бути напоготові: регулярне відчуття денної сонливості може говорити про високий ризик смерті від серцево-судинних розладів. Бельгійські кардіологи Університету Генту відмітили, що пристарілі люди, які часто засинають удень, мають 49-процентне збільшення ризику серцево-судинної смерті внаслідок цереброваскулярних захворювань, інфаркту міокарду і серцевої недостатності. Обстеження проводилося серед 9 тис. 294 чоловік старше 65 років.

Навіть після обліку таких чинників, як вік, стать, індекс маси тіла та історія серцевих захворювань, надмірна денна сонливість асоціювалася зі значним ризиком смерті від дисфункції серцево-судинної системи і на 33% підвищувала ризик загальної смерті.

Передбачалося, що атеросклероз може бути посередником між денним сном і серцево-судинними порушеннями. Проте коли лікарі провели ультразвукове спостереження роботи сонної артерії у учасників, вони не виявили ніякої відмінностей у рівні навантаження каротидної бляшки на серці, пише newsland. Таким чином, не дивлячись на виявлений зв`язок, залишається неясним, як денний сон посилює серцеві проблеми в літньому віці.

Gala.net