Телевізор провокує захворювання на астму

Ризик захворіти на астму у дітей,що дивляться телевізор більше двох годин на день, вдвічі вище, ніж у їхніх однолітків, що обходяться без нього.

Такого висновку дійшли британські дослідники.

Сам по собі телевізор не має значення, але експерти вважають, що тривалий перегляд телепередач є симптомом малорухливого способу життя, що і є основною причиною розвитку астми. Недолік фізичної активності, в свою чергу, веде до фізіологічних змін в легенів, що сприяють розвитку астми.

У дослідженні, яке очолила доктор Андреа Шеріфф з Університету Глазго, було обстежено 3000 дітей у віці до 12 років. Батьків попросили оцінити "телевізійні звички" своїх дітей у віці від 3,5 років. Всі вони на той момент мали нормальне дихання, без свисту та хрипів.

До 11,5 років у 185 з них (6% ) була діагностована астма. Серед дітей, хворих на астму, 2% не дивилися телевізор зовсім, 20% дивилися телевізор менше години на добу, 34% дивилися телевізор 1-2 години на день, а 44% дивилися більше двох годин на день, пише siteua.

На підставі одержаних даних лікарі зробили висновок , що фізична активність в ранньому дитинстві захищає легені.

Gala.net