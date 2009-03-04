Заробітна плата київським лікарям виплачується без жодних затримок. Про це заявила перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА на прес-конференції в УНІАН ”Медична галузь в період кризи”.

Вона спростувала повідомлення щодо відмов "швидкої допомоги" виїжджати на виклики хворих через нестачу бензину та факти звільнення головних лікарів через те, що вони не були присутні на мітингах на підтримку дій влади столиці, зазначивши, що з боку мерії “немає жодних “обязаловок”.

“Київська медицина відкрита для преси. Будь-яка поліклініка або будь-яка київська лікарня у будь-який час відкрита для спілкування із засобами масової інформації, з будь-якими коментарями. Я – перша, хто буде цьому усіляко сприяти,” - наголосила І.КІЛЬЧИЦЬКА.