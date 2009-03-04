Ветслужба утилізує понад 4 тис. тонн імпортного м'яса

Ветеринарна служба України утилізує понад 4 тис. тонн імпортованого м`яса через невідповідність якості.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Згідно з повідомленням, у період із 23 лютого до 2 березня поточного року в процесі проведених у Державному науково-дослідному інституті лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 3,3 тис. тонн упакованої продукції тваринного походження і 1,5 тис. свинячих напівтуш, які зберігалися в одному з холодильників Дніпропетровська, було встановлено, що за органолептичними показниками (колір, запах, консистенція, якість бульйону) зразки продукції відповідають м`ясу сумнівної свіжості. В одному зі зразків вміст тетрацикліну перевищує мінімальну допустиму кількість. Показники бактерій групи кишкової палички в 1 грамі матеріалу перевищують допустиму кількість, а в одному зразку виділено патогенний збудник із групи Salmonella.

Відповідно до Закону України "Про вилучення з обороту, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної й небезпечної продукції", а також враховуючи результати досліджень, зазначена продукція підлягає утилізації шляхом переробки на м’ясо-кісткову муку на спеціалізованих підприємствах України і подальшому згодовуванню тваринам після мікробіологічного та радіологічного контролю.

Повідомляється, що Держкомітет ветмедицини узгоджує місце й час проведення утилізації зазначеної продукції.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра аграрної політики України Юрія МЕЛЬНИКА, в разі неефективної роботи, Держкомветмедицини буде реорганізовано в департамент ветеринарної медицини при МінАП. Міністр розкритикував роботу відомства в 2008 році. За його словами, ветеринарна служба втратила контроль над ситуацією на внутрішньому ринку з точки зору боротьби з такими небезпечними захворюваннями, як лейкоз, туберкульоз. Крім того, не виконувала інспекторські функції, не забезпечила процес ідентифікації тварин. «Крім того, вони при значному збільшенні обсягу імпорту практично не контролювали якість імпортованого м`яса», - додав Ю.МЕЛЬНИК. За його словами, з дозволу ветслужби в Україну в 2008 році було ввезено 530 тис. тонн м`яса, не завжди відповідної якості, що негативно вплинуло на вітчизняне тваринництво.