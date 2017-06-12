700 дітей з Донбасу та з сімей учасників АТО оздоровляться в Угорщині

В Угорщину влітку прибуде на оздоровлення 700 дітей з Донбасу та дітей учасників антитерористичної операції.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України Петра Порошенка, за підтримки Міністерства закордонних справ України та угорського уряду вже четвертий рік поспіль в Угорщині відбувається літнє оздоровлення дітей із сімей учасників АТО, родин переселенців, малозабезпечених сімей та обдарованих дітей з різних регіонів України.

Понад 1,5 тис. дітей вже мали змогу відпочити та оздоровитися на курортах озер Веленце та Балатон в Угорщині. З 11 червня по 26 серпня цього року планується прийняти 700 дітей як безпосередньо з території східної України, так і з сімей учасників АТО.

Крім того, цього року сусідню країну відвідають також переможці міжнародного соціального проекту «Книга Добра», який організовано з благословення колишнього глави Української греко-католицької церкви, блаженнішого Любомира Гузара за підтримки міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та угорського уряду. Основною метою та завданням цього проекту є створення книги із цікавими історіями та ілюстраціями про добро із залученням понад 300 тис. осіб.