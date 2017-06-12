Білорусь відправила 58 тонн гуманітарного вантажу для мешканців Донбасу

Республіка Білорусь сьогодні направила гуманітарну допомогу для українських громадян, які перебувають у зоні конфлікту на сході України по обидва боки лінії розмежування.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол під час прес-конференції.

За його словами, вантаж скомплектований для формування стандартного продуктового пакета і стандартного гігієнічного пакета з розрахунку 4 тисячі комплектів.

До стандартного продуктового пакета входить олія соняшникова, крупи і макаронні вироби в асортименті, цукор, консерви м'ясні, дріжджі та борошно пшеничне.

Стандартний гігієнічний пакет включає шампуні, мило, зубну пасту, миючі та інші гігієнічні засоби.

Посол при цьому підкреслив, що всі продукти вироблені в Білорусі з дотриманням найвищих білоруських стандартів якості.

Загальна вага вантажу близько 58 тонн.

Конвой складається з 4 вантажівок.

Колона рухається від пункту пропуску «Нові Яриловичі» Чернігівська область на білорусько-українському державному кордоні на склад представництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні під Києвом.

Конвой супроводжують представники державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Посол зазначив, що доставка білоруського гуманітарного вантажу в Україну стала практичною реалізацією ініціативи президента Білорусі Олександра Лукашенка з надання допомоги українським жителям, які проживають у зоні конфлікту, а також здійснена в рамках домовленостей, досягнутих між Лукашенком і президентом України Петром Порошенко в ході їх зустрічі 26 квітня цього року в Білорусі.

«Для глави білоруської держави принциповим є те питання, що за сприяння Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і представництва МКЧХ, гуманітарна допомога буде доставлена по обидві сторони конфлікту», - підкреслив дипломат.