Робота в офісі шкодить здоров'ю

Журналісти британської газети Independent, які досліджували вплив роботи в офісі на організм, з’ясували, які фактори серйозно шодять здоров`ю.

Офіси з відкритим плануванням - розсадник інфекційних хвороб типу ГРЗ, застерігає видання. Британський фахівець з виробничої медицини Джон Челленор радить боротися з цим шляхом регулярного миття рук, а також вимагати від господарської частини утримували в чистоті кондиціонери.

Тривалий робочий день неминуче підриває здоров`я, пояснили газеті експерти. Це особливо небезпечно, коли начальник перевантажує вас завданнями, оскільки ви не контролюєте ситуацію. "Побічні ефекти можна пом`якшити здоровим харчуванням, регулярними перервами та фізичними навантаженнями три рази на тиждень", - радить газета.

Неправильна постава на робочому місці - це зайве напруження очей, м`язів або суглобів. Тим часом людей, які вірно відрегульовують офісне крісло під свій зріст, дуже мало, підкреслив Челленор. Сидіти потрібно прямо, спираючись спиною і плечима на спинку крісла, рекомендує він. А ось комп`ютер, як стверджує Челленор, для зору нешкідливий.

Спеціаліст з лікування стресів трудового генезу Кері Купер, в свою чергу, вказує на шкідливість електронної пошти: "Ми навіть обідаємо, не відриваючись від екрану".

Що стосується "електричного смогу" - шкідливого випромінювання комп`ютерів та іншої електроніки - то Челленор, на відміну від багатьох вчених, визнає його існування. Він сам спостерігав, як на заводі електронної техніки люди скаржилися на свербіж. Самі працівники думали, що їх кусають блохи, але експерт вважає, що шкіру подразнювала статична електрика. Independent радить відрегулювати вентиляційне обладнання, купити іонізатор або перевірити заземлення техніки.

Ті, хто вважає свого начальника професійно непридатним, частіше страждають серцево-судинними захворюваннями, виявили дослідники. Челленор радить не поспішати з судовим позовом, а поговорити з шефом по-хорошому, спробувати пояснити, що його поведінка неправильна.

На квадратному дюймі клавіатури живе 3295 мікробів, а на аналогічній ділянці типового сидіння унітазу - всього 49, виявив американський мікробіолог Чарльз Джерба. Працюйте тільки на чистій і справній клавіатурі, рекомендує Челленор.

Видання наводить також висновки фінських вчених зі статті в березневому номері American Journal of Epidemiology, де говориться, що у співробітників середнього віку, які працюють більше 55 годин на тиждень, розумові здібності і короткострокова пам`ять слабша, ніж у тих, хто працює менше 41 години на тиждень.

"Більше того, інші дослідники вважають, що від роботи від зорі до зорі розвивається старече слабоумство - вона діє на організм приблизно так само, як постійне куріння тютюну", - пише Independent. Британський фахівець з виробничої медицині Джон Челленор так прокоментував висновки фінів: "Легкі викиди адреналіну - це природне явище. Однак стан безперервного стресу напружує серце, псує настрій і сон".

Зазначимо, що раніше американські вчені з’ясували, що користування месенджером ICQ у робочий час підвищує продуктивність праці.

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