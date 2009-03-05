Школи Тернополя відсьогодні закрито на карантин

У навчально-освітніх закладах Тернополя з 5 березня запроваджують карантин через масове розповсюдження гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Як повідомила кореспонденту УНІАН лікар-епідеміолог міської санепідемстанції Світлана МАЦІПУРА, відповідне рішення сьогодні прийнято на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії при міській раді. Ним зокрема передбачено припинити навчання у загальноосвітніх та спортивних школах, відмінити заплановані заходи у дошкільних закладах та позашкільних установах.

“Карантин введено для того, щоб попередити масове захворювання дітей. Останнім часом кількість дітей шкільного віку різко зросла, тому аби не допустити епідемії у місті, навчання в школах припиняємо. Аналогічно ми діяли в минулі роки і це давало результат”, – каже С.МАЦІПУРА.

За її даними, зараз показник захворюваності на ГРЗ в місті складає 123,7 хворих на 10 тисяч населення. Епідеміологічний поріг для Тернополя становить 160 хворих на 10 тис населення. С.МАЦІПУРА зауважила, що з 123,7 хворих 34% складають діти віком до 14 років, з них суто діти шкільного віку – 45,9%.

Також лікар-епідеміолог додала, що, попри карантин, продовжать працювати дитсадки. “Згідно з санітарними нормами, групи у садках є ізольовані, діти з різних груп там між собою не контактують. В час карантину лише запроваджено щоранковий медичний огляд дітей в усіх групах, а не лише в яслах, як це відбувається зазвичай”, – розповіла С.МАЦІПУРА.

За її словами, наступне засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії відбудеться 11 березня. На ньому буде прийнято рішення щодо продовження або відміни карантину.