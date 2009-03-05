Які продукти можна комбінувати
Розкривають свої корисні властивості
Існує декілька найменувань продуктів харчування, які свої корисні властивості здатні розкрити повною мірою тільки тоді, коли вони вживаються у поєднанні з певними «компаньйонами». Таке поєднання сприятливо позначається на їх "корисності".
Давайте поговоримо про корисні «дуети» детальніше.
Дует 1.Вершки та морква.
Цей дует широко відомий. Морква – це справжнє джерело каротину, який необхідний нашому організму для зміцнення імунітету. Але, засвоюється каротин повністю тільки в тому випадку, якщо вживати його разом з жирами, які у великій кількості містяться в молочних продуктах.
Дует 2. Мало хто знає, як корисно одночасно вживати сою і молоко.
У сої містяться такі корисні речовини, як ізофлавони, які в поєднанні з кальцієм, що міститься в молоці, здатні укріплювати наші кістки.
Потрібно сказати, що при вживанні цих продуктів разом, корисних ефект буде куди вище, ніж якби ви вживали їх окремо.
Дует 3. Сир і капуста.
Сир багатий таким вітаміном, як В12. Цей вітамін у великій кількості міститься в м`ясі і молочних продуктах.
Вітамін В12 сприяє кращому засвоєнню фолієвої кислоти (яка у великій кількості міститься в капусті, особливо в брюссельській), яка необхідна організму для кровотворення та зміцнення імунної системи.
Дует 4. Цибулю і часник також краще вживати разом.
Пояснюється це дуже просто – і в тому й в іншому продукті харчування містяться корисні речовини, що перешкоджають накопиченню шкідливого холестерину в судинах.
Цей ефект можна підсилити натбагато більше, якщо вживати відразу два продукти одночасно.