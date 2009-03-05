Нічна робота серйозно шкодить здоров'ю

Робота в нічну зміну приводить до гормональних і метаболічних змін в організмі, які підвищують вірогідність ожиріння, діабету і серцевих хвороб, визначили клініцисти. У довгостроковій перспективі фізіологічні наслідки нічної роботи позначаються на активності декількох маркерів, що беруть участь в регулюванні ваги тіла, - лептина, інсуліну і кортизола, - і таким чином приводять до розвитку серйозних хронічних захворювань.

Нестандартний графік роботи також пов`язаний з шлунково-кишковими проблемами, підвищенням артеріального тиску, надмірною втомою і поганою якістю сну, відзначають лікарі Гарвардської медичної школи і Жіночої лікарні Бостона /США/. Подібні ускладнення пояснюються сильним розривом між звичками живлення, неспання і відпочинку тіла, оскільки наш організм від природи налаштований на 24-годинний циркадный ритм.

Ступінь гормональних змін був високим, коли люди спали протягом дня і не спали всю ніч. Фахівці говорять, що циркадные невідповідності викликають зниження рівнів гормону лептина, контролюючого масу тіла. Різке падіння його рівнів може прискорити ожиріння і серцево-судинну дисфункцію. Крім того було відмічено, що графік, що виходить за рамки стандартних денних восьми годинників, змінює концентрації цукру і інсуліну в крові, внаслідок чого порушується терпимість організму до глюкози і зменшується чутливість інсуліну. Подібні процеси можуть сформувати передумови для діабету навіть у здорових людей. За словами медиків, внутрішній біологічний годинник людського організму - це критично важливий механізм, контролюючий тиск, дихання і метаболічні процеси, тому нічна зміна серйозно небезпечна для здоров`я.

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