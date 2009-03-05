Боязнь старості призводить до серцевих нападів

Американські дослідники виявили зв`язок між відношенням людей до старості та їх станом здоров`я. Виявляється, боязнь старості може стати причиною виникнення серцевого нападу.

Якщо молоді люди негативно відносяться до старості, то, швидше за все, в літньому віці вони не будуть вести здоровий спосіб життя, від чого значно погіршиться їх здоров`я.

Більш того, страх перед старістю збільшує ризик розвитку в літньому віці серцево-судинних захворювань і зокрема серцевого нападу.

Так, опитування показало, що 25% тих, хто в молодості боявся старості, в літньому віці пережили серцевий напад. А ось серед тих, хто в юності позитивно відносився до цього питання, показник склав всього 13%.

Passion.ru