На Донбасі за час конфлікту загинули понад 10 тисяч осіб - доповідь ООН

За час конфлікту на Донбасі загинули 10 090 тис. осіб, з них 2 тис. 777 - цивільних, і 23 тис. 966 осіб отримали поранення.

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Про це йдеться у Доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні Управління верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини за період спостереження з 16 лютого по 15 травня 2017 року, розміщеній на сайті організації.

«Загалом з 14 квітня 2014 року до 15 травня 2017 року УВКПЛ зафіксувало 34 056 жертв серед цивільного населення, українських військових та членів озброєних груп. Ця цифра включає 10 090 загиблих (з них 2 777 – цивільні особи), та 23 966 поранених», - йдеться в доповіді.