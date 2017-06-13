Півмільйона людей на окупованій території Донеччини через дії бойовиків не отримують гуманітарної допомоги

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер заявляє, що 500 тис. осіб на тимчасово окупованій території Донеччини через дії бойовиківне отримують гуманітарної допомоги.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Фрейзер повідомила під час презентації чергової доповіді ООН сьогодні у Києві.

За її словами, лінія розмежування не тільки фізично, а й емоційно розділяє українців.

«500 тисяч людей, які живуть на території так званої «ДНР», припинили отримувати гуманітарну допомогу, в основному, їжу від організацій, коли (незаконні) збройні формування насильно припинили ці операції. Люди, які живуть на цій території, сказали, що вони залежали від цієї допомоги, вона була необхідна, щоб вижити», - заявила Фрейзер.