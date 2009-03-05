У шестирічних дітей - дорослі хвороби

Здоров`я молодого покоління знаходиться під загрозою. Причиною цього є спосіб життя сучасних школярів. Британські фахівці починають бити тривогу - у дітей все частіше зустрічаються «дорослі» хвороби.

Статистика показує, що більше половини сучасних 6-літок відчуває болі в спині. І це тому, що діти ведуть зовсім неправильний спосіб життя.

Перш за все, причиною проблем зі спиною є сидячий спосіб життя. Свій негативний вплив роблять і важкі шкільні ранці, які, як відомо, не сприяють хорошій поставі.

32% 6-7-річних і 45% 11-річних дітей відчувають постійні болі в спині. 45% 6-15 літніх дітей половину вільного часу проводять перед комп`ютером або телевізором замість того, щоб грати з однолітками в активні, рухомі ігри.

А 72% школярів протягом всього дня носять в ранцях важкі підручники і спортивну форму.

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