Як швидко відновити втомлений організм

Занурення в холодну воду допомагає швидше відновити силу і витривалість після фізичного навантаження, контрастні ванни також сприятливі (перемінне занурення в холодну і гарячу воду). Такі результати опубліковані в Міжнародному журналі спортивної медицини.

Дослідники з Австралійського інституту спортивної медицини провели ряд спостережень, в ході яких 12 велосипедистів було розділено на три групи, й після виснажуючих тренувань протягом 14 хвилин вони приймали ванну температурою 15°С, 38°С або поперемінно дві ванни по 14 хвилин з 14-хвилинною перервою, пише УП.

Після цього спортсмени виконували ряд важких вправ на силу і витривалість.

Спостереження достовірно виявили, що спортсмени, що приймали гарячу ванну, лише небагато поліпшили результат, тоді як результати велосипедистів після занурення в холодну воду або поперемінно в холодну і гарячу, були набагато кращі.

Дослідники рекомендують приймати холодний або контрастний душ для ефективного відновлення сил та витривалості в найкоротші терміни.

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