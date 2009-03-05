Фітнес за робочим столом

У жінок з приводу занять спортом є дві улюблені відмовки: немає сил і немає часу. Якщо з лінню справитися може тільки диво або вольове зусилля, то з браком часу трохи простіше: тренувати м`язи можна навіть на роботі. І потіти при цьому зовсім необов`язково, пише she.

Для стегон

Поставте ноги під столом на ширину плечей. Якщо ви в туфлях на високих каблуках, їх краще зняти. Не забудьте випрямити спину і напружити м`язи живота. По черзі тисніть п`ятою правої і лівої ноги на підлогу, тримаючи напругу 5–7 секунд. Повторіть вправу по 10 разів кожною ногою. Вправа корисна для задньої поверхні стегон.

Сидячи, притисніть коліна одне до одного. Руки поставте на стілець з обох боків, на рівні середини стегон. Долаючи опір рук, тисніть на них, щосили напружуючи м`язи протягом 5–7 секунд, потім розслабляйте. Повторіть не менше 20 разів. Ця вправа допомагає запобігти «галіфе».

Сядьте на край стільця і поставте ноги разом, притиснувши коліна одне до одного. Спина пряма. По черзі випрямляйте ліву і праву ногу, тягнучи носок на себе. Виконуйте вправу до тих пір, поки в м`язах не виникне відчуття легкого паління. Ця вправа укріплює передні м`язи стегна.

Для грудних м`язів

Сядьте на край стільця, випряміть спину і обхватіть руками підлокітники крісла так, щоб лікті і кисті рук опинилися на їх зовнішній поверхні. Тепер акуратно стискайте лікті, намагаючись підтягти підлокітники до себе. Тільки не перестарайтеся, інакше доведеться відповідати за зламане крісло. Зробіть 15–20 разів цю вправу, тримаючи напругу по 5–6 секунд.

Для преса

Навряд чи ви елегантно зможете розміститися на офісному килимі для скручувань. Зате можна виконати наступне: сідайте на стілець, випряміть спину, розпряміть плечі і трохи напружте сідниці. Зробіть глибокий вдих і на видиху щосили втягніть живіт. Виконайте не меншого 50 таких втягувань за рахунок напруження преса.

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