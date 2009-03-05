В Україні обмежать продаж підліткам ром-коли?

Народний депутат України, заступник голови партії “Єдиний центр” Леся ОРОБЕЦЬ закликає колег абстрагуватись від партійної та фракційної приналежності під час розгляду законопроекту Миколи ТОМЕНКА, Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ та Євгена СУСЛОВА (БЮТ), яким передбачено радикальне обмеження продажу і споживання слабоалкогольних напоїв підлітками.

Про це йдеться у повідомленні, переданому УНІАН прес-службою “Єдиного центру”.

«Справжній вибух у споживанні українською молоддю пива і слабоалкогольних напоїв є реальним викликом, із яким не можна не рахуватися. Ми вже маємо сумне лідерство в Європі зі вживання підлітками алкогольних напоїв», – констатувала Л.ОРОБЕЦЬ.

За словами народного депутата, небезпеку посилює агресивність рекламної політики зацікавлених бізнес-структур, які поширюють міф про нібито безпечність і користь пива. «Пивний алкоголізм тим підступний, що формується непомітно. Між тим за наслідками від вживання пляшки пива експерти її порівнюють зі 100 грамами горілки», – наголосила заступник голови “Єдиного центру”.

«На жаль, ніхто, навіть закон, не заважає сьогодні школярам молодших класів вільно купувати різноманітну «Ром-Колу», «Джин-Тонік», «Лонгер», що пропагують улюблені кінофільми та телепрограми. Між тим у Білорусії та Росії продаж пива неповнолітнім вже заборонено законом», – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.

Водночас народний депутат закликала не зважати на сумніви щодо скорочення надходжень до Держбюджету внаслідок споживання молоддю пива. «Подолання пивного алкоголізму відкриє нові таланти і перспективи для країни. Ми отримаємо фізично і психічно здорове покоління, яке не потребуватиме нинішньої надмірності у видатках на охорону здоров’я і подолання злочинності», – підсумувала Л.ОРОБЕЦЬ.