Зайва вага вбиває не менш ефектно, ніж куріння

Небезпеку ожиріння вчені прирівняли до небезпеки завзятого куріння, а помірна зайва вага так само небезпечна, як легке куріння. І курці, і люди з надмірною вагою більш за інших схильні до серцевосудинних захворювань системи і деяких видів раку.

В ході дослідження більш ніж 40000 чоловіків моніторирувались впродовж 38 років. З`ясувалося, що зайва вага в підлітковому віці збільшує ризик смерті незалежно від того, палить чоловік чи ні. Курці також мають значно більше шансів не дожити до похилого віку. Комбінації ожиріння зі звичкою палити однозначно асоціюється з ризиком ранньої смерті. Проте вчені не беруться сверджувати без додаткових досліджень, чи має така комбінація взаємно підсилюючий ефект.

Оскільки надмірна вага, ожиріння і куріння в підлітковому віці можуть призводити до ранньої смерті, вчені вважають, що публічні системи охорони здоров`я зобов`язані реагувати на цю проблему.

Здоров`я України