За час АТО загинули 38 медиків, понад 200 поранено - Міноборони

15:19, 13 червня 2017
Країна
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Через російську агресію на Донбасі загинули 38 військовослужбовців-медиків, з них 18 лікарів та медичних сестер, понад 200 отримали поранення

УНІАН

З початку проведення АТО в Донецькій і Луганській областях загинули 38 медиків, понад 200 поранені.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив т.в.о. начальника Центрального медичного управління — начальник медичної служби ЗСУ Олександр Лабунець.

“На жаль не всі військові медики повернулися — за весь час проведення Антитерористичної операції загинуло 38 військовослужбовців-медиків, з них 18 лікарів та медичних сестер, більше 200 отримали поранення”, - сказав Лабунець.

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Теги: #війна на Донбасі#загибель медиків в АТО