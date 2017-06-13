За час АТО загинули 38 медиків, понад 200 поранено - Міноборони

З початку проведення АТО в Донецькій і Луганській областях загинули 38 медиків, понад 200 поранені.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив т.в.о. начальника Центрального медичного управління — начальник медичної служби ЗСУ Олександр Лабунець.

“На жаль не всі військові медики повернулися — за весь час проведення Антитерористичної операції загинуло 38 військовослужбовців-медиків, з них 18 лікарів та медичних сестер, більше 200 отримали поранення”, - сказав Лабунець.