Цьогоріч на медзабезпечення ЗСУ буде витрачено 300 млн грн

Цього року на медичне забезпечення Збройних сил України буде витрачено 300 млн грн., що на 27% перевищує минулорічні показники.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив т.в.о. начальника Центрального медичного управління — начальник медичної служби ЗСУ Олександр Лабунець.

“У 2017 році на медичне забезпечення особового складу Збройних сил асигновано понад 300 млн грн, що на 27% більше ніж у 2016 році”, - сказав Лабунець.

Він також повідомив, що у травні розпочав роботу створений завдяки міжнародній допомозі та волонтерам новий навчальний центр тактичної медицини, де вже 60 військовослужбовців медслужби протягом 16 тижнів будуть проходити підготовку за програмою підготовки бойового медика.

Як зазначив Лабунець, до штатів військових частин в рамках реформування медслужби введено нові позиції: на рівні відділення — посада стрілка-санітара, на рівні взводу — санітара, роти — санітарного інструктора, і саме ці позиції будуть наповнюватися завдяки роботі навчального центру.

Як зазначив Лабунець, вже підготовлено понад 900 санітарів та санінструкторів у навчальній роті 169 навчального центру.

Також в українських вишах створено 10 кафедр медицини катастроф та військової медицини, зокрема у Дніпрі, Києві, Тернополі, Львові, Харкові та Одесі.