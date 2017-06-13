Канада передала Одеському госпіталю новітню діагностичну систему

Уряд Канади передав Одеському клінічному госпіталю Державної прикордонної служби нову цифрову діагностичну систему вартістю понад 6 млн грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулася сьогодні у госпіталі.

Передача обладнання здійснена в рамках спільного проекту міжнародної технічної допомоги «Посилення безпеки кордонів України».

У заході взяли участь голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко, посол Канади в Україні Роман Ващук, начальник управління охорони здоров'я Держприкордонслужби Валентин Волоха, начальник Одеського клінічного госпіталю прикордонного відомства Оксана Кальчук, керівник проекту Божидар Радівоєвич та інші.

Під час заходу Ващук передав Назаренку сертифікати на відповідне медичне обладнання - цифрову рентгенологічну систему Calypso.

Присутнім презентували роботу нового обладнання, яке дозволяє проводити дослідження в горизонтальній і вертикальній площині, а пропускна спроможність майже в 3 рази вища, ніж у попереднього апарату, що функціонував у госпіталі.

За словами завідуючої рентгенологічним відділенням Ірини Піотровської, установка Calypso випущена в листопаді 2016 року. Вона зручна в застосуванні, не вимагає проявлення знімка, а зображення відразу видно на моніторі.

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«Стілець установки витримує до 200 кг, а звичайного рентген-апарату - тільки до 100 кг», - також пояснила медик.

Зазначалося, що Calypso має багато корисних функцій, зокрема, значне скорочення часу від моменту проведення дослідження до вручення результату пацієнту, збереження інформації про пацієнта і результатів дослідження в цифровому форматі. Також система кріплення рентгенівської трубки надає лікарям вільний доступ до рентгенівського столу і роботи з пацієнтом, що важливо при обстеженні тяжкохворих і поранених.

Як уточнили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, вартість нового обладнання - понад 240 тис. доларів (близько 6,3 млн грн).