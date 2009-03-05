Нав`язлива звичка стимулює пам`ять

Багато хто з нас машинально малює різного роду кривулі під час лекції, телефонної розмови або, наприклад, наради. Дивно, але подібне заняття не відволікає увагу, а навпаки, допомагає запам`ятати деталі почутого. Такого висновку дійшли американські психологи

В дослідженні, що проводиться американськими психологами, направленому на вивчення особливостей процесу запам`ятовування, брало участь 40 чоловік, яким запропонували прослухати запис досить нудної телефонної розмови протягом двох з половиною хвилин. 20 учасників попросили під час прослуховування зафарбувати геометричні фігури на листі паперу, не особливо думаючи про акуратність. Це заняття дуже близьке до машинального малювання, про яке не згадали в цілях чистоти експерименту. Учасникам також не оголосили, що в ході експерименту тестуватимуть їх пам`ять. Найбільша кількість імен та інших дрібних фактів, згаданих на записі, змогли пригадати ті, хто під час прослуховування займався зафарбовуванням. В середньому вони пригадали 7,5 імен, тоді як інша група показала результат в 5,8 імен.

Річ у тім, що машинальне малювання замінює інший процес – мріяння,до якого дуже швидко починають вдаватися люди, змушені прослуховувати нудну інформацію. Саме мріяння відволікає людей від завдання, внаслідок чого вони запам`ятовують значно менше. Вторинні заняття, такі як машинальне малювання, позитивно впливають на концентрацію, оскільки вони замінюють процеси, блокуючі сприйняття інформації.

Виходить, ми не дарма малюємо карлючки під час телефонної розмови, адже ця звичка допомагає нам зосередитися, а значить не варто нарікати на неї і поспішати позбавитись її.

Здоров`я України