Перегляд фільмів провокує алкоголізм

При перегляді фільмів і реклами у глядачів, що бачать на екрані алкоголь, виникає бажання випити самим - в середньому вони випивають на 1,5 пляшки пива на годину більше, ніж ті, хто алкоголь на екрані не бачить, стверджують голландські вчені.

Такого висновку співробітники університету Наймегена дійшли в результаті експерименту, в ході якого добровольці дивилися фільми та рекламу й мали можливість вживати будь-яку кількість алкогольних напоїв.

Метою роботи було поставити крапку в дискусіях, які ведуться в суспільстві щодо впливу на глядачів реклами алкоголю і показу його вживання у фільмах, говорять автори експерименту. В тей же час вчені підкреслюють, що дослідження стосується короткострокової поведінки під час перегляду телевізора, а не пристрасті до алкоголю взагалі.

"Значення нашого дослідження в тому, що в боротьбі за зменшення кількості споживаного алкоголю в деяких групах людей може бути розумним не показувати його в програмах, націлених на ці групи, і в рекламі в певний період часу", - мовиться в роботі Рутгерта Энгельса і його колег.

У дослідженні брало участь 80 студентів-добровольців чоловічої статі. Їх розділили на дві групи й помістили в кімнати з телевізором, зручними диванами та випивкою: вином, пивом і різноманітними слабкоалкогольними напоями.

Протягом години вони дивилися фільм і рекламу. Демонстровані першій групі містили показ алкоголю, друга група його на екрані не бачила. В результаті кількість випитого варіювалась від чотирьох пляшок пива до того, що повного утримування від пиття.

Потім вчені провели розрахунок по групах. Вони підрахували, що в середньому кожен студент з групи, що бачила алкоголь на екрані, випив на півтори пляшки пиво більше, ніж добровольці з групи з безалкогольними фільмами і рекламою.

"Це перший експеримент, що демонструє прямий вплив телепрограми на кількість випитого під час перегляду алкоголю", - мовиться у висновках експерименту.

Нагадаємо, в кінці минулого року канадські вчені встановили, що вживання алкоголю заважає жінкам адекватно оцінювати чоловічу привабливість, пише Корреспондент

"Першоджерело"