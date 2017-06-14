В Україні зросла кількість жертв ботулізму

В одеській лікарні помер від ботулізму 52-річний чоловік. Про це повідомляє ТСН. Ранок.

В одному з міських супермаркетів він придбав в'ялену рибу. До медиків звернувся за три дні з типовими симптомами ботулізму, за п'ять днів – помер.

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Лікарі запевняють, що сироватку чоловік отримав, оскільки на Одещині з минулих років збереглися запаси анатоксину.

Внаслідок ботулізму після вживання риби вже померли троє людей на Київщині, Сумщині та Полтавщині. Походження риби, якою отруївся одесит, вивчають фахівці.

Як повідомляв УНІАН, упродовж останніх тижнів у країні продовжують реєструватися випадки захворювання на ботулізм серед населення країни, пов’язані з вживанням рибної продукції.