Ющенко: Ніколи ще в Україні так не стимулювалася народжуваність

У 2008 році з держбюджету виділено 6,1 млрд. грн. на підтримку родин, у яких народились діти - Кривий Ріг. 5 березня. УНІАН. У 2008 році з державного бюджету України виділено 6,1 млрд. грн. на підтримку родин, у яких народились діти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Кривому Розі під час відкриття комунального закладу «Міський пологовий будинок №2» заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Ніколи в Україні ще не стимулювалось на такому рівні народжуваність», - зазначив він.

За його словами, розроблені у 2005 році національна та регіональна програми зростання народжуваності в Україні принесли позитивні результати.

За словами Президента, якщо в 2005 році в Україні народилося 312 тис. малюків, то у 2008 році – 510 тис. малюків.

«Я не хочу сказати, що повністю задоволений політикою держави в галузі підвищення народжуваності, але за останні роки ми багато чого зробили», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Крім того, держава докладає чимало зусиль для усиновлення дітей. В.ЮЩЕНКО зауважив, що на сьогодні на усиновлення малюків до трьох років існує черга.

Президент зазначив, що найближчим часом в країні приділятимуть більше уваги усиновленню дітей від 4 до 8 років, потім від 8 до 12 років.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що в Україні приділяється велика увага створенню сімейних прийомних родин для дітей, які залишилися без батьківського піклування, та виділення їм окремих будинків.

Прийомні сім’ї вже отримали 800 будинків, обладнаних меблями та необхідною технікою.