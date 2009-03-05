«Охматдиту» виділено 28 млн. грн.
14:54, 05 березня 2009Країна
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ВР внесла зміни до держбюджету
Верховна Рада України внесла зміни до держбюджету на поточний рік і виділила 28 млн. грн. для забезпечення функціонування національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому закону «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік» проголосували 384 народних депутати з 435 зареєстрованих у сесійній залі.
Закон збільшує на 28 млн. грн. видатки за бюджетною програмою "спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я".
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