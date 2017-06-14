В Україні вступив у силу закон щодо участі органу опіки при виселенні дитини

В Україні набрав чинності закон про участь органу опіки при виселенні дитини.

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Як повідомляв УНІАН, у травні Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини) (№ 5101).

Тепер органи опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів братимуть участь у судових провадженнях щодо виселення дитини, зняття дитини з реєстрації в місці проживання, визнанні дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Законом у Сімейному кодексі встановлюється, що при розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, в тому числі виселення або зняття дитини з реєстрації місця проживання (раніше питання виселення або зняття дитини з реєстрації місця проживання було відсутнє), позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним обов'язковою є участь органу опіки та піклування, представленого належною юридичною особою.