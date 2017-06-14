Програма реімбурсації ліків щороку фінансуватиметься з бюджету на 1 млрд грн - Данилюк

Програма реімбурсації, яка передбачає відшкодування державою вартості низки лікарських засобів від поширених хронічних захворювань, фінансуватиметься з бюджету на 1 млрд грн щорічно в 2018-2020 роках.

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Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду в середу.

«Для підвищення доступності медичної допомоги передбачається підтримка реалізації національної системи реімбурсації лікарських засобів, на цю мету в 2018-2020 роках заплановано спрямовувати щороку по 1 млрд грн», - повідомив Данилюк.

За його словами, проведення медичної реформи в цілому буде повністю забезпечено бюджетним фінансуванням.

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня в Україні стартувала програма "Доступні ліки" з відшкодування вартості медпрепаратів (реімбурсації). Йдеться про введення механізму відшкодування вартості ліків під час амбулаторного лікування осіб, які страждають на серцево-судинні захворювання, діабет II типу, бронхіальну астму, шляхом встановлення оптово-відпускних цін на ці препарати, які розраховуються як медіана референтних цін на такі самі препарати в затверджених референтних країнах.

Участь аптечних установ у програмі відшкодування вартості лікарських засобів передбачається лише на добровільних засадах. МОЗ України закликає представників бізнесу приєднатися до програми реімбурсації.