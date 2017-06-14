Порошенко вручив державні нагороди військовим медикам

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки в Донецьку область вручив нагороди 21 військового медика.

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Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що із рук президента орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримав майор медичної служби Василь Березнюк. «Військовий медик з 2014 року з перервами виконує службові (бойові) завдання в районі проведення антитерористичної операції. Завдяки його умілій організації, розумній ініціативі, взаємодії з представниками інших силових структур та медичних підрозділів надання медичної допомоги пораненим, травмованим та хворим здійснювалось завжди вчасно та у повній мірі. Зокрема, 13 січня 2015 року після обстрілу автобуса поблизу Волновахи Донецької області Василь Березнюк брав участь у евакуації та надавав медичну допомогу пораненим мирним жителям», - йдеться в повідомленні.

«Ще п’ятеро медиків отримали орден “За мужність” ІІІ ступеня. Двох військових медиків нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, зокрема сержанта Оксану Михайлову. Вона з 2015 року з перервами перебувала в зоні проведення АТО, часто знаходячись безпосередньо на лінії бойового зіткнення з противником. Зокрема, перебуваючи в селі Зайцево Донецької області, багаторазово під прицільним вогнем противника надавала первинну медичну допомогу та самостійно евакуйовувала тяжко поранених. Своїми вмілими діями врятувала не одне життя військовослужбовців», - зауважили в АП.

Президент також вручив 3 військовим медикам орден Данила Галицького, ще 10 військовим медикам – медалі “За військову службу Україні”, “Захиснику Вітчизни” та “За врятоване життя”.

Президент передав сертифікати на санітарну техніку медичним підрозділам Збройних Сил України.

Крім того, Петро Порошенко ознайомився з матеріально-технічною базою 66-го військового мобільного госпіталя та поспілкувався з пораненими українськими воїнами.