Гімнастика для ледачих

Для того, щоб ваш день починався з відчуття бадьорості, фахівці рекомендують кожен ранок робити просту гімнастику, для виконання якої вам не потрібно буде навіть підніматися з ліжка.

Вправа 1. Ляжте на спину, розслабтеся.

Долоні покладіть на живіт. Зробіть глибокий вдих, при якому черевну стінку необхідно максимально вигнути вперед, затримайтеся в такому положенні на пару секунд, після чого, видихніть, максимально «задвинувши» черевну стінку в себе.

Повторіть цю вправу десять-п`ятнадцять разів.

Якщо вам з першого разу важко виконувати вправу з витягнутими ногами, ви їх можете трохи зігнути в колінах.

Виконання цієї вправи дозволить розігнати кров що застоялася за ніч в черевній області , що у свою чергу посприяє швидшому пробудженню ваших кліток.

Вправа 2. Перекиньтеся на лівий бік і прийміть позу зародка (зігнувши спину і максимально підтягши коліна до грудей). Знаходячись в такому положенні, вам потрібно буде покласти праву руку на праве підребер`я і зробити п`ять-п`ятнадцять вдихів. Коли виконаєте вправу, лежачи на лівому боці, перекиньтеся на правий і повторіть те ж саме. Виконання цих дій дозволить прочистити жовчні шляхи. Особливо корисна така гімнастика для тих людей, у яких є проблеми з кишечником.

Вправа 3. Ця вправа дозволить вам розтягнути хребет.

Ляжте на живіт, витягнувши свою праву руку перед собою, а праву п`яту з силою відтягуйте назад.

Затримайтеся в такому положенні на декілька секунд, після чого, виконайте ті ж самі дії з лівою рукою і лівою п`ятою.

Після того, як це зробите витягніть вперед відразу дві руки і потягніться ними вгору, прагнучи відтягнути п`яти якомога сильніше вниз.

Вправа 4. Ця вправа також сприятливо впливає на хребет.

Встаньте на четвереньки, після чого, вигніть спину так, щоб вона перетворилася на дугу. Затримайтеся в такому положенні на декілька секунд.

Потім спину потрібно прогнути так, немов ви підлазите під щось. Також затримаєтеся в такому положенні на декілька секунд.

Після виконання цієї вправи, не вставайте відразу, а посидьте ще якийсь час на ліжку.

Відразу після того, як ви встанете з ліжка, випийте стакан теплої води з в неї невеликою кількостю лимонного соку.

Це дозволить активізувати органи травної системи.

Якщо ви, навіть після виконання гімнастики, не відчули бадьорості, то остаточно прокинутися вам допоможуть водні процедури.

Включіть холодну воду в душі і підставте під струмінь литки і ступні. А якщо ще й обличчя вмити прохолодною водою, то бадьорість вам просто гарантована.

Слід зазначити, що всі викладені вище способи зпробудити свій організм будуть абсолютно даремними, якщо ви не виділятимете достатню кількість часу на сон.

Всі внутрішні органи й системи організму потребують повноцінного відпочинку (сім-вісім годин).

www.gen.su