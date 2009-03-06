ВР ухвалила законопроект щодо обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв

Верховна Рада України ухвалила в першому читані проект закону “Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” щодо обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту, внесеного народними депутатами Миколою ТОМЕНКО, Євгеном СУСЛОВИМ та Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, проголосували 384 народних депутатів з 435 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом встановлюється, що слабоалкогольні напої – алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 1, 25% до 8,5% об. та екстрактивними речовинами не більше ніж 14,0 г/100 см³, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю.

Згідно з законопроектом, забороняється, за винятком спеціально відведених для цього місць, споживання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів у закладах охорони здоров`я; у навчальних та освітньо-виховних закладах; у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення); у закладах культури; у закритих спортивних спорудах та місцях проведення масових заходів ; у ліфтах і таксофонах; на дитячих майданчиках; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

Відповідальність за належне обладнання спеціально відведених для куріння місць несе власник або орендар приміщення. Органи місцевого самоврядування в межах відповідної адміністративної території мають право оголошувати вільні від куріння зони.

Забороняється продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів особами, які не досягли 18 років; у приміщеннях та на території дошкільних, навчальних закладів і закладів охорони здоров`я; у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій; у місцях проведення спортивних змагань, інших масових заходів тощо.

Забороняється продаж товарів дитячого асортименту, які імітують тютюнові вироби. Продавець пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів має право вимагати у покупця, який купує пиво, алкогольні напої, слабоалкогольні напої або тютюнові вироби, документ, що засвідчує його вік, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку.