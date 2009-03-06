Робота позмінно приводить до зайвої ваги

Робота по змінах завдає серйозної шкоди здоров`ю. Такий робочий графік може стати причиною порушення функціонування внутрішніх органів людини та появи зайвої ваги.

Вчені з Гарварду провели дослідження за участю добровольців, що працювали переважно позмінно. Практично в усіх було виявлено порушення обмінних процесів в організмі та уповільнення метаболізму.

Таким чином, фахівці довели, що ті, кому доводиться працювати вночі та спати вдень, ризикують придбати цілий букет захворювань. В першу чергу це позначається на вазі людини - збільшується ризик розвитку ожиріння.

Крім того, велика вірогідність розвитку діабету і серцево-судинних захворювань.

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