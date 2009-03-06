Ліквідовано ще один канал постачання наркотиків до України

Служба безпеки України завершила операцію з ліквідації каналу контрабанди наркотичних засобів та психотропних речовин з країн Західної Європи в Україну, до функціонування якого причетні члени організованої злочинної групи з числа жителів Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, учасники цього угруповання налагодили та забезпечували функціонування стійкого каналу контрабанди наркотиків з Нідерландів в Україну. Основними наркотиками, на контрабанді яких спеціалізувалась зловмисники, були ЛСД (діетіламід лізергінової кислоти) та DOB (броламфетамін, матилфенетиламін).

Операцію було проведено в кілька етапів, у ході яких накопичувалися документальні свідчення щодо протиправної діяльності організованої злочинної групи, фіксувався розподіл функцій та її ієрархія, а також способи переміщення наркотичних засобів через державний кордон України.

На завершальній фазі, 4 березня ц.р. поблизу залізничного вокзалу в Києві затримано двох членів угруповання, які отримували контрабандно ввезенні наркотики та організовували їх збут через налагоджену мережу розповсюджувачів. За результатами операції із незаконного обігу вилучено велику партію таблеток DOB та марок ЛСД – одну з найбільших, вилучених в Україні. Загальна вартість цих наркотиків на «наркоринку» України становить понад 400 тис. гривень.

На теперішній час проводяться необхідні слідчі дії в рамках порушеної кримінальної справи за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), яка визначає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі.