М'які пластикові іграшки небезпечні для здоров'я
Загрожують безпліддям
Такого висновку дійшли фахівці, коли виявили шкідливу дію речовин, фталатів, на організм дітей. Виявилося, що ці хімікати можуть викликати раннє статеве дозрівання, різні дисфункції в статевій сфері у хлопчиків і навіть призвести до безпліддя.
Фталати - це речовини, під дією яких вініл та інші види пластика стають м`якими. Саме фталати містяться в багатьох пластикових іграшках.
Фахівці дали декілька порад, як уникнути покупки цих небезпечних для здоров`я іграшок. По-перше, не варто брати іграшки, які містять полівінілхлорид. По-друге, не можна дозволяти дітям грати косметичною продукцією, ксилен, що містить, толуол або фталати. По-третє, не давайте малюкові дешеву біжутерію, оскільки в ній містяться шкідливі речовини.
Але думки вчених неоднозначні. Інші фахівці стверджують, що батькам не варто дуже турбуватися, адже багато м`яких іграшок не містять фталатів а якщо й містять, то в нікчемно малій кількості, яка не є небезпечною для здоров`я. До того ж дитяча продукція завжди проходить суворий контроль якості, тому хвилюватися немає причини.
У лютому 2009 року була введена офіційна заборона на випуск м`яких пластикових іграшок в США.