М'які пластикові іграшки небезпечні для здоров'я

Такого висновку дійшли фахівці, коли виявили шкідливу дію речовин, фталатів, на організм дітей. Виявилося, що ці хімікати можуть викликати раннє статеве дозрівання, різні дисфункції в статевій сфері у хлопчиків і навіть призвести до безпліддя.

Фталати - це речовини, під дією яких вініл та інші види пластика стають м`якими. Саме фталати містяться в багатьох пластикових іграшках.

Фахівці дали декілька порад, як уникнути покупки цих небезпечних для здоров`я іграшок. По-перше, не варто брати іграшки, які містять полівінілхлорид. По-друге, не можна дозволяти дітям грати косметичною продукцією, ксилен, що містить, толуол або фталати. По-третє, не давайте малюкові дешеву біжутерію, оскільки в ній містяться шкідливі речовини.

Але думки вчених неоднозначні. Інші фахівці стверджують, що батькам не варто дуже турбуватися, адже багато м`яких іграшок не містять фталатів а якщо й містять, то в нікчемно малій кількості, яка не є небезпечною для здоров`я. До того ж дитяча продукція завжди проходить суворий контроль якості, тому хвилюватися немає причини.

У лютому 2009 року була введена офіційна заборона на випуск м`яких пластикових іграшок в США.

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