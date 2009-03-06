М'які пластикові іграшки небезпечні для здоров'я

09:45, 06 березня 2009
Країна
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Загрожують безпліддям

Такого висновку дійшли фахівці, коли виявили шкідливу дію речовин,  фталатів, на організм дітей. Виявилося, що ці хімікати можуть викликати раннє статеве дозрівання, різні дисфункції в статевій сфері у хлопчиків і навіть призвести до безпліддя.

Фталати - це речовини, під дією яких вініл та інші види пластика стають м`якими. Саме фталати містяться в багатьох пластикових іграшках.

Фахівці дали декілька порад, як уникнути покупки цих небезпечних для здоров`я іграшок. По-перше, не варто брати іграшки, які містять полівінілхлорид. По-друге, не можна дозволяти дітям грати  косметичною продукцією, ксилен, що містить, толуол або фталати. По-третє, не давайте малюкові дешеву біжутерію, оскільки в ній містяться шкідливі речовини.

Але думки вчених неоднозначні. Інші фахівці стверджують, що батькам не варто дуже турбуватися, адже багато м`яких іграшок не містять фталатів а якщо й містять, то в нікчемно малій кількості, яка не є  небезпечною для здоров`я. До того ж дитяча продукція завжди проходить суворий контроль якості, тому хвилюватися немає причини. 

У  лютому 2009 року  була введена  офіційна заборона  на випуск м`яких пластикових  іграшок в США.

Passion.ru

 

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