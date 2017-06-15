З початку року в Україні зафіксовано 735 випадків кору - МОЗ

З початку року в Україні зафіксовано 735 випадків кору

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Оксана Сивак на прес-конференції у Києві.

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Вона зазначила, що кір - небезпечне інфекційне захворювання, а єдиний захист проти нього – вакцинація.

«На сьогодні в Україні зареєстровано 735 випадків. Кожні 5-6 років маємо такі спалахи. Причиною цього є те, що кір - контагіозне захворювання та низький рівень вакцинації. Останні спалахи фіксувалися у 2001, 2006 та 2012 роках. У 2012 році було зафіксовано 13 тисяч випадків кору, з них - 3 летальних випадків. У 2015 було 105 випадків кору, у 2016 – 102 випадки», - сказала Сивак.

За її словами, спалахи кору за 6 місяців у цьому році зафіксовано у 15 регіонах.

Найвищі показники захворюваності в у Івано-Франківській області – 392. З них 298 – у дітей та 2 випадки кору у вагітних. Виявлено, що серед усіх захворілих 76 осіб (20%) отримали одне щеплення проти кору, у 86 осіб були нещеплені, у 182 дані про щеплення відсутнє», - поінформувала Сивак.

Вона зазначила, що високі показники захворюваності на кір спостерігаються й на Одещині: зареєстровано 273 випадки, з них 187 – діти.

Чиновниця також підкреслила, що лікарні України стовідсотково забезпечені вакциною проти кору.

"Раніше було виправданням - відсутність вакцини. На сьогодні вакцина є у сто відсотків. Ми отримали понад мільйон доз, закуплених через міжнародні організації," - наголосила Сивак.