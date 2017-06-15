За три місяці через ботулізм в Україні померли 9 людей: майже усі їли в'ялену рибу

За три місяці в Україні зафіксовано 62 випадки ботулізму, з них 9 летальних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Оксана Сивак на прес-конференції у Києві.

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Вона наголосила, що майже всі випадки пов’язані зі вживанням риби домашнього і промислового виробництва.

«За три місяці в Україні зафіксовано 62 випадки ботулізму, з них 9 закінчилися смертю. Ця хвороба може проявитися від двох до 24 годин. При найперших симптомах отруєння необхідно терміново звертатися до лікарів», - сказала Сивак.

Вона визнала, що в Україні є величезні проблеми з наявністю протиботулінічної сироватки.

«Із сироваткою – суперпроблема. Ми можемо використовувати лише зареєстровані препарати. На сьогодні жодного препарату в Україні не зареєстровано. Усі перемовини з виробниками закінчилися неуспішно. Виробникам постачати препарати невигідно. Ми маємо домовленості з міжнародними організаціями щодо гуманітарної допомоги сироватками проти ботулізму. З Міжнародним Червоним Хрестом та ПРООН. Ми просимо якнайбільше доз, можливо, декілька сотень», - повідомила Сивак.

Вона також нагадала, що минулого року було зафіксовано 105 випадків ботулізму, з них 12 смертельних.