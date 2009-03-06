Весняний занепад сил

Напевно, з приходом довгожданої весни, багато хто з нас починає відчувати деякий занепад сил, адже за зиму наш організм виснажився. Йому не вистачає важливих вітамінів і мікроелементів, інших речовин, які містяться в продуктах рослинного походження. Як допомогти своєму організму в цей період? Зробити це можна за допомогою трав`яних настоїв, рецепти яких нам пропонує народна медицина.

Візьміть коріння і листя кульбаби – чотири частини, листя первоцвіту весняного – дві частини, листя кропиви і трави хвоща польового в тій же кількості і по одній частині листя берези і смородини.

Залийте дві чайні ложки зверхом одержаної суміші склянкою (250 г) окропу і настоюйте протягом п`ятнадцяти хвилин в закритому посуді, після чого процідіть.

Приймайте його щодня по три склянки, впродовж місяця-півтора.

Приймати такий засіб можна як дорослим, так і дітям.

Він сприяє забезпеченню організму вітамінами, стимулює роботу печінки і жовчного міхура, поліпшенню складу крові, має м`яку сечогінну дію і підвищує стійкість організму до різних алергенів.

А ось ще один рецепт народної медицини:

Візьміть жменю свіжозірваних листя кропиви і залийте їх склянкою кип`ятку, настоюйте протягом десяти хвилин, після чого процідіть.

Цей настій рекомендується давати саме дітям по два-три склянки в день впродовж того часу, який позначений і в першому випадку.

Кропива виступає в ролі отакого природного концентрату полівітамінів, також вона сприяє виведенню з організму токсинів, надає сприятливу дію на шлунково-кишковий тракт, печінка і покращує самопочуття в цілому.

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