Донецькій області загрожують спалахи інфекційних захворювань через відсутність чистої води - ООН

В ООН украй стурбовані долею 400 тисяч мешканців Донецької області на сході України, які вже четверту добу відрізані від системи подачі чистої питної води, повідомляє Центр новин ООН. Мова йде про людей, які проживають у районі конфлікту по обидва боки лінії зіткнення. Вони залишилися без води через те, що внаслідок обстрілу було пошкоджено станції першого підйому Південнодонбаського водогону.

Читайте такожПівмільйона людей на окупованій території Донецької області через дії бойовиків не отримують гуманітарну допомогу«Я глибоко стурбований становищем 400 тисяч людей по обидві сторони лінії зіткнення в Донецькій області на сході України, які вже четверту добу позбавлені доступу до безпечної питної води через пошкодження в ході обстрілів 11 червня станції першого підйому Південнодонбаського водогону», - заявив Координатор надзвичайної допомоги ООН Стівен О'Брайен. За його словами, існує небезпека того, що без води залишаться ще 700 тисяч осіб.

Представник ООН закликав усі сторони конфлікту негайно надати гарантії щодо припинення військових дій, щоб дозволити ремонтній бригаді приступити до відновлення системи водопостачання, а також сприяти перетину ремонтниками лінії зіткнення.

О'Брайен зазначив, що гуманітарні установи співпрацюють з аварійними службами і докладають всіх зусиль для відновлення подачі води всім мешканцям Донецької області.

Координатор гуманітарної допомоги висловив стурбованість у зв'язку із загрозою спалаху інфекційних захворювань у постраждалих районах. Він також підкреслив, що припинення подачі води в лікарні загрожує вкрай небезпечними наслідками.

Закликаючи до негайного відновлення водо-насосної станції, представник ООН нагадав усім сторонам конфлікту на сході України про їхні зобов'язання щодо забезпечення захисту об'єктів цивільної інфраструктури. Він попередив їх, що навмисний напад на такі об'єкти є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права.