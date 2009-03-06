Чому з рота може погано пахнути?

Збудник виразкової хвороби - причина запаху з роту

Нове дослідження в Японії виявило, що бактерія,яка викликає виразку і рак шлунку, живе в роті людей, страждаючих галітозом - неприємним запахом з рота - навіть якщо у них немає ознак захворювання шлунку.

Дослідження було проведене доктором Нао Сузукі з колегами із Стоматологічного коледжу міста Фукуока і опубліковано в "Журналі Медичної Мікробіології".На сьогодні відомо-, що зараження бактерією хелікобактер пилори (Helicobacter pylori), яка присутня у 90% населення країн світу, що розвиваються, і у 20-80% людей в розвинених країнах, є можливою причиною пептичних виразок і раку шлунку.

Пізніші дослідження припускають, що рот людини, де мешкають більше 600 видів мікробів (зокрема хвороботворні) може служити резервуаром для хелікобактера, особливо за наявності захворювань періодонта або ясен, які викликають галітоз. Сузукі пояснює, що галітоз часто зустрічається у людей і найчастіше викликається захворюваннями ясен, нальотом на язиці, поганим гігієнічним доглядом за порожниною рота, і погано зробленими пломбами (вони вловлюють і затримують бактерії).

"Мікроби виробляють летючі речовини з неприємним запахом, в їх числі сірководень, метилмеркаптан, і діметилсульфід. Лікарі часто користуються вимірюванням їх кількості для діагностики стану. Захворювання шлунково-кишкового тракту також вважаються загальновизнаною причиною галітозу" - говорить Сузукі. Дослідники вирішили дослідити поширеність хелікобактера в ротовій порожнині людей, що страждають галітозом. Для дослідження було зроблено сканування ДНК зі слини 326 японців; 251 з обстежених страждав галітозом, у 75 неприємний запах з рота був відсутній. Ні в кого з людей ,що приймали участь у дослідженні, ознак захворювання шлунку не було. У пробах були виявлені хелікобактер пілорі та інші мікроорганізми,що зустрічаються при хворобах періодонта або ясен, - так звані періодонтопатичні мікроби, зокрема порфіромонас гінгіваліс (Porphyfiromonas gigngivalis), трепонема дентікола (Treponema denticola), і превотелла інтермедіа (Prevotella intermedia).

Точніші результати виглядають так:

• У 21 (6,4%) обстежених в ротовій порожнині був присутній хелікобактер пілорі.

• У цих людей частіше зустрічалися інші ознаки захворювань періодонта, включаючи підвищені рівні: метилмеркаптану; кожного з періодонтопатичних мікробів; рухливості зубів; глибини зубояснових кишень; прихованій крові в слині.

• Зі 102 учасників обстеження із захворюваннями періодонта у 16 (15,7%) в ротовій порожнині був визначений хелікобактер пілорі.

На підставі наявності хелікобактер пілорі майже у 16% хворих періодонтітом учасників дослідження автори роблять висновок, що "Збільшення зубоясневих кишень і запалення може сприяти колонізації цим мікроорганізмом, і що хелікобактер пілорі може бути не прямо пов`язаний з патологічним галітозом унаслідок періодонтіту".

www.med2.ru