У Маріуполі в 2008 році було усиновлено 78 дітей

У Маріуполі (Донецька обл.) в рамках проведення в Україні Року сім`ї і підтримки національного усиновлення в 2008 році було усиновлено 78 дітей, зокрема 14 дітей – українськими громадянами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Маріупольська міська рада.

У повідомленні також було зазначено, що минулого року в місті було створено 4 прийомні сім`ї. В даний час всього в Маріуполі функціонує 13 прийомних сімей і 2 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 33 дітей.

У міськраді констатували, що на обліку міської служби у справах дітей перебуває 1045 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки: 690 дітей - під опікою громадян, що становить понад 66% охоплених сімейними формами виховання; 346 дітей проживає і виховується в державних та інтернатських закладах. На профілактичному обліку служби у справах дітей зареєстровано 196 неповнолітніх, які знаходяться в складних життєвих обставинах.