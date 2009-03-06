Комп`ютерна "мишка" може зробити вас інвалідом

Для багатьох робота за комп`ютером стала повсякденним заняттям. Люди постійно стурбовані випромінюванням монітора, прагнуть вибрати зручнішу позу, чистять клавіатуру, лякаючись бактерій. Тим часом, непомітні рухи комп`ютерною мишкою іноді небезпечніші.

Саме вони - причина "зап`ястного синдрому",на який з кожним роком страждає все більше користувачів.

Зап`ястний синдром - затискання серединного нерва в зап`ястному каналі при частих рухах руки, що повторюються. Як правило, їм страждають музиканти й ті, хто постійно працює на вібруючих механізмах. Основні симптоми - відчуття паління, оніміння та легкого болю в пальцях. Це захворювання було вперше зареєстровано в США на початку 90-х років, але зустрічалося вкрай рідко. Традиційно воно лікується ін`єкціями кортикостероїдів, але іноді доводиться вдаватися до хірургії, щоб звільнити затиснений нерв.

Французькі медики стурбовані тим, що в останні роки кількість хворих "зап`ястним синдромом" зросло в декілька разів. Більшість з них - це користувачі комп`ютерів. І якщо десять років тому хірурги робили 1-2 операції на зап`ястному каналі на тиждень, то сьогодні близько 20 операцій на тиждень, а на рік - до 80.000.

Причина виникнення цього синдрому полягає в неправильному розташуванні рук при роботі з клавіатурою та мишею. Річ у тім, що при роботі з мишею зап`ястя весь час напружене і отримує постійне статичне навантаження. Крім того, якщо стіл дуже низький або дуже високий, то зап`ястя постійно згинається до передпліччя. При цьому задіяна та група м`язів, яка повинна працювати при виконанні важкої фізичної роботи, а не точних маніпуляцій з комп`ютерною мишкою.

Ви ризикуєте захворіти, якщо:

* постійно згинаєте, розгинаєте, обертаєте зап`ястя і передпліччя

* ваші лікті зігнуті більше, ніж на 90°

* ви довго сидите в одній і тій самій позі

Медики дають декілька порад, які допоможуть уникнути захворювання:

- при роботі з мишкею і клавіатурою кут зігнутої в лікті руки повинен бути прямим

- не кладіть руки на гострий кут столу, простір для рук повинен бути достатнім

- рівень рук повинен бути вище за рівень, на якому знаходяться ваші пальці

- не стукайте сильно по клавіатурі

- щоб руки могли відпочивати від напруги, сидіть на кріслі з підлокітниками

- регулярно робіть вправи для пальців: струсіть руками, побарабаньте пальцями по столу, рухаючись справа наліво.

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