ВООЗ відкрила сайт для боротьби з міфами про обрізання

Всесвітня організація охорони (ВООЗ) здоров`я в співпраці з декількома організаціями, що займаються проблемами СНІДу, запустила інтернет-сайт malecircumcision.org, присвячений питанням обрізання.

ВООЗ рекомендувала обрізання як спосіб профілактики ВІЛ/СНІДу за наслідками декількох масштабних досліджень проведених, Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань США в африканських країнах. В результаті цих досліджень було встановлено, що обрізання крайньої плоті на 60 відсотків знижує вірогідність зараження чоловіків ВІЛ-інфекцією при гетеросексуальному статевому контакті.

Проте після того, як багато країн, що розвиваються, почали впроваджувати обрізання, з`явилася велика кількість невірної інформації про цей метод. Також різко зросла кількість небезпечних хірургічних втручань, що проводяться різними народними цілителями, які пропонують дешеві операції з використанням нестерильних інструментів. Ці факти й підштовхнули ВООЗ до створення інтернет-ресурсу, на якому зібрані наукові дослідження, правові акти та статті, покликані розвінчати багато міфів про обрізання, наприклад, про те, що обрізання на 100% захищає від ВІЛ і що чоловікам, що пройшли дану процедуру, не потрібно більше використовувати презервативи.

Крім того, на сайті є практичне керівництво, що демонструє різні хірургічні прийоми. Як пояснила куратор проекту від ВООЗ доктор Кім Єва Діксон (Kim Eva Dickson), цей розділ не призначений для навчання даним прийомам, оскільки в ідеалі його повинен проводити тільки кваліфікований фахівець. Проте ця інформація може допомогти різним місіонерським госпіталям у віддалених і труднодоступних районах, демонструючи нові методи навчання і освітлюючи питання хірургії, знеболення, сексуального виховання та контрацепції.

За перший тиждень сайт відвідали користувачі не тільки з США, Швейцарії, Великобританії, але і з Кенії, ЮАР, Туреччини, Намібії і Індії.

medportal.ru