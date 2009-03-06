Вчені виявили протираковий ген

Як виявили бельгійські дослідники, розвиток раку у плодової мушки, миші та людини пригноблює один і той же ген.

На переконання вчених з Flanders Institute for Biotechnology і Center for Human Genetics, до раку призводить «виключення» певних генів. У їх дослідженні використовувалися так звані Atonal-гени, які дуже схожі у всіх живих істот, від мухи до людини. Втрата одного з цих генів – Atonal homolog 1, або ATOH1 – у мишей призводила до виникнення раку товстої кишки. Цей ген визначає останній етап формування епітеліальної клітки товстої кишки, і у людей хворих на рак товстої кишки часто наголошується інактивация гену ATOH1, підкреслили дослідники.

У звіті про експеримент, виданий в журналі PLoS Biology, вказується на можливість «реактивації» цього гену в ракових клітинах товстої кишки людини. Пухлинні клітини припинили зростання та почали самознищуватися. Важливо, що «включити» протираковий ген можливо, використовуючи досить нескладну хімічну речовину, що відкриває потенційну можливість зцілення пацієнтів.

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